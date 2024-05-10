Как стать отцом нации. Уроки Путина

Александр Денисов

Всё пустое. Если Вова на международном рынке ещё как то котируется, то внутри страны - пустомеля. Всё сроки сорваны, что он давал, что не делает его политиком. Вот даже преславутый Никита обещал светлое будущее потом, типа может быть если доживете. А этот фантазёр типа Горбачёва, всё что не скажет, так ничего и не сделано.