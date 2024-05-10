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Как стать отцом нации. Уроки Путина

Как стать отцом нации. Уроки Путина

Владимир Владимирович Путин официально заступил на свой пятый президентский срок. Мы прожили с ним целую эпоху: четыре официальные каденции и одну промежуточную (премьер-министр) - без малого тридцать лет.

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Комментарии
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Александр Денисов
Всё пустое. Если Вова на международном рынке ещё как то котируется, то внутри страны - пустомеля. Всё сроки сорваны, что он давал, что не делает его политиком. Вот даже преславутый Никита обещал светлое будущее потом, типа может быть если доживете. А этот фантазёр типа Горбачёва, всё что не скажет, так ничего и не сделано.
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7 час.
W
Walery
Что-то тебя сложно понимать - обращаешься по именам...  Ты реально полагаешь... твой уровень развития дает на это некое право? Ты это... постарайся с собственной своей тупостью не показываться в настоящем обществе.
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6 час.
Виталий Кирпиченко
Человек выразил свои мысли как мог, и обзывать его за корявый стиль никто не имеет права.
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5 час.

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