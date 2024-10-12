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Ракета древних майя

Ракета древних майя

Ракета древних майя Вот она, пресловутая «ракета майя» из журнала «Техника-молодежи». А всего-то надо было правильно посмотреть на плиту, где «ракета» была выбита… Но один посмотрел «нет так», как правильно он не знал, другой подумал «не так», потому, что как правильно тоже не знал, а в итоге родилась, причем неумышленно, мистификация на долгие годы, да что там годы – десятилетия! Мы всегда благодарим Бога и за то, что, когда вы приняли слово Божье, услышанное от нас, вы приняли его не как человеческую выдумку, а таким, каково оно и есть, — как слово Божье, мощно действующее в вас, верящих.

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