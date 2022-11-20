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Хлусевич о критиках сборной России: «Они должны что-то говорить. Вообще их не слушаю»

Даниил Хлусевич не воспринимает всерьез тех, кто критикует сборную России. «Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю.

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