К месту возведения барьера на КПП на границе с Россией прибыли финские военные

Финские военные подключились к возведению барьера на КПП на границе с Россией.Как сообщил портал Yle со ссылкой на начальника КПП Йоуко Киннунена, финские военнослужащие прибыли на пропускной пункт "Вартиус" на границе с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии