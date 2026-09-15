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FT: в Германии работает секретная группа по помощи Украине

FT: в Германии работает секретная группа по помощи Украине

www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency В Германии действует секретная группа по помощи Украине, способная заключать контракты на поставку оружия всего за пару недель.

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