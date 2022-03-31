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Журналисты случайно засняли машину скорой помощи, из которой выходят полностью вооруженные бойцы ВСУ

Журналисты случайно засняли машину скорой помощи, из которой выходят полностью вооруженные бойцы ВСУ

После начала специальной военной операции ВС РФ на украинской территории, множество негативно относящихся к России СМИ направили своих журналистов на Украину, чтобы они снимали положительные сюжеты о бойцах ВСУ и обходили стороной «шероховатости».

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