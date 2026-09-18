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Финляндия заявила, что Россия может начать войну, если ее начнут умолять

Финляндия заявила, что Россия может начать войну, если ее начнут умолять

Финляндия не ожидает прямой военной угрозы со стороны России в ближайшее время. Об этом заявил исследователь Финского института международных отношений Матти Песухаара в интервью РИА Новости.

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