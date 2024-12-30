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Что известно о 39-м президенте США Джимми Картере, умершем на 101-м году жизни?

Что известно о 39-м президенте США Джимми Картере, умершем на 101-м году жизни?

При Картере был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) между США и СССР, а также бойкотированы Олимпийские игры в Москве в разгар "холодной войны" 39-й президент США Джимми Картер умер в штате Джорджия в возрасте 100 лет.

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