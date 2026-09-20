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«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсында чираттагы iPhone 17 уйнатылды

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсы кысаларында чираттагы iPhone 17 смартфоны уйнатылды. Аның хуҗасы Ирина Шәрәфетдинова булды.

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