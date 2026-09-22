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Владимирские новости

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Сроки сдачи госпиталя в Коммунаре снова перенесены

Сроки сдачи госпиталя в Коммунаре снова перенесены

Строительство госпиталя в Коммунаре, начатое в декабре 2021 года, уже перенесено по срокам сдачи девять раз, подрядчик выполнил только 78,1% работ и получил штрафы на 134,5 млн рублей.

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