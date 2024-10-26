Заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Роман Баубель вручил награды виновникам торжества.
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Заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Роман Баубель вручил награды виновникам торжества.