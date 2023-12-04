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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма возобновил тренировки и готов к возвращению в состав «Сперс»

Тяжелый форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма тренировался вместе с командой в воскресенье. Вембаньяма готов к возвращению в состав «Сперс» и, как ожидается, сыграет против «Нового Орлеана» в среду.

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