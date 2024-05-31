Свыше 600 систем пожаротушения отремонтировали в домах Подмосковья с января

Управляющие компании под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отремонтировали 650 систем пожаротушения и пожарных гидрантов в многоквартирных домах с начала года.
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