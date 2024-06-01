Криптопингвин устремился к новым коммерческим горизонтам

По данным Dexscreener, проект Penguiana, представляющий собой мемкойн-пингвина, установленный на блокчейн Солана, достиг рекордного значения так называемой полной разводненной капитализации в четыре миллиона долларов.
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