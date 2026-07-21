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ФедералПресс

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Запись к врачу и оплата коммуналки: в MAX появились витрины региональных сервисов

Запись к врачу и оплата коммуналки: в MAX появились витрины региональных сервисов

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. Около 50 субъектов Российской Федерации разместили на платформе национального мессенджера MAX собственные витрины с региональными государственными и муниципальными сервисами.

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