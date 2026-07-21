Запись к врачу и оплата коммуналки: в MAX появились витрины региональных сервисов

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. Около 50 субъектов Российской Федерации разместили на платформе национального мессенджера MAX собственные витрины с региональными государственными и муниципальными сервисами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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