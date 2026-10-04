В европейском информационном пространстве, привыкшем к постоянному нагнетанию истерии по отношению к России, заявление президента Финляндии Александра Стубба прозвучало как глоток свежего воздуха.
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