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Аргументы недели

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Голос разума в хоре европейской истерии: почему отрицание угрозы со стороны РФ так неудобно для Брюсселя

Голос разума в хоре европейской истерии: почему отрицание угрозы со стороны РФ так неудобно для Брюсселя

В европейском информационном пространстве, привыкшем к постоянному нагнетанию истерии по отношению к России, заявление президента Финляндии Александра Стубба прозвучало как глоток свежего воздуха.

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