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Трамп: много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии

Трамп: много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

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