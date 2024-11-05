Трамп: много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.
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