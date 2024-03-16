ПРОСТО О ГЛАВНОМ С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента России. Согласно Конституции РФ, выбранный президент будет исполнять свои обязанности шесть лет.
Победа Путина на выборах и её последствия для России.
Комментарии
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Ксения Фотина
Это не только идиоты, но и обыкновенные мелкотравчатые трепачи и трусы! Ничего не хотят видеть, кроме собственного закутка, но подбрасывать " своё видение: а вдруг?" у нас всегда готовы на все 100.
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1 д.
Людмила Фирстова
Вы про хохлов написали?
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19 час.
Tania Еременко
С детсада делают маленькими бандеровцами своих детей укры, а у наших детей пусть будет счастливое детство!
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15 час.
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