Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Прошу прощения, но моя профессия - не сексопатолог и не психоаналитик. В моих комментариях не прослеживается ни намек...Мы - с тобой, нам...
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    Какой же тупорылый этот бориска, который про социализм то ничего не знает. Имеет бабло ни за что, никогда в жизни не ...Вперёд, Россия!

Победа Путина на выборах и её последствия для России.

Победа Путина на выборах и её последствия для России.

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента России. Согласно Конституции РФ, выбранный президент будет исполнять свои обязанности шесть лет.

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Комментарии
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Ксения Фотина
Это не только идиоты, но и обыкновенные мелкотравчатые трепачи и трусы! Ничего не хотят видеть, кроме собственного закутка, но подбрасывать &quot; своё видение: а вдруг?&quot; у нас всегда готовы на все 100.
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1 д.
Людмила Фирстова
Вы про хохлов написали?
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Tania Еременко
С детсада делают маленькими бандеровцами своих детей укры, а у наших детей пусть будет счастливое  детство!
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