Малолитражные автомобили почти пропали с российского рынка

Если в 2022 году на российском рынке был зафиксирован бум объявлений новых малолитражных автомобилей, то к февралю 2024 года их количество снизилось на 89% и достигло 0,01% от всего рынка, а количество доступных моделей уменьшилось на 58,5%.
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