«Представьте, что Россия бомбит склады Amazon»: Ветеран MI6 назвал происходящее с Украиной четвёртой попыткой Запада разделить нашу страну Аластеру Круку почти 30 лет платила секретная служба Её Величества.
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