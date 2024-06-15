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Добрый Мир

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На предложения Путина ответили: "Киев, НАТО и Пентагон их уже отвергли"

На предложения Путина ответили: "Киев, НАТО и Пентагон их уже отвергли"

Вчера 11K прочитали Полный текст выступления президента вы, возможно, и сами услышите (но предупреждаю - длилось оно больше часа).

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