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Пикантная закуска из болгарского перца от Ольги Матвей

Пикантная закуска из болгарского перца от Ольги Матвей

Эта яркая закуска из перца по рецепту талантливой Ольги Матвей всегда разлетается первой со стола. Я уже и не знаю, сколько банок заготавливать в этом году, чтобы они дождались Нового года! Наверное, сколько ни закручивай, всё равно будет мало.

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