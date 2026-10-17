Планируя зимнюю поездку в Шерегеш, я всегда начинаю с логистики. И вот появилась новость, которая может заметно упростить дорогу: с 15 ноября 2026 года между аэропортом Новокузнецка и горнолыжным курортом запускают прямой экспресс.