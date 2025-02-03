Киев испытал в Полтаве оружие Судного дня? НАТО требует ответ. За русского танкиста Сырский даёт 300 тысяч

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
А сколько у него было грозных обещаний, после каждого теракта? Все спущено на тормозах и потихоньку забыто.
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1 час.
Анатолий протасевич
просто  не понятно  почему до сих пор  в генштабе  всё идёт спустя рукава -давно назрело время  разобраться  с нашим генштабом  -одно позорище.
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1 час.
Константин Самарин
Да что-ж, в конце-концов, в России не осталось специально обученных диверсионных групп, чтобы покарать ублюдка Карпушу? Толку от уголовного дела, если ни кто не способен привести в исполнение приговор убийце?
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1 час.
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