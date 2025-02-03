ИА Новороссия В Ровно Штирлиц рано выступил Мэр города Острог (Ровенская область) Юрий Ягодка уволен после того, как в пьяном виде исполнял русские песни в День памяти защитников Украины Коллаж: ИА Новороссия.
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