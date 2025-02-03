Киев испытал в Полтаве оружие Судного дня? НАТО требует ответ. За русского танкиста Сырский даёт 300 тысяч

ЛК Любовь Кузьмина А сколько у него было грозных обещаний, после каждого теракта? Все спущено на тормозах и потихоньку забыто.

Анатолий протасевич просто не понятно почему до сих пор в генштабе всё идёт спустя рукава -давно назрело время разобраться с нашим генштабом -одно позорище.