Пользователи «Яндекс Go» вновь могут столкнуться с трудностями при заказе такси. При попытке вызвать машину приложение сообщает, что свободных автомобилей нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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