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В Мензелинске открыли мемориальные доски в честь артистов театра им. Сабира Амутбаева

В Мензелинске открыли мемориальные доски в честь артистов театра им. Сабира Амутбаева

В Мензелинске в доме 3 по улице Изыскателей установлена мемориальная доска в честь народных артистов Татарстана Фаеза и Илюсы Бадриевых, а в доме 89 по улице Кадомцевых — в честь народного артиста РТ Рустама Муллина.

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