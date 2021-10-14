В Мензелинске открыли мемориальные доски в честь артистов театра им. Сабира Амутбаева

В Мензелинске в доме 3 по улице Изыскателей установлена мемориальная доска в честь народных артистов Татарстана Фаеза и Илюсы Бадриевых, а в доме 89 по улице Кадомцевых — в честь народного артиста РТ Рустама Муллина.