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Царьград

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Разругался с Россией - и это провал. Экс-депутат Европарламента указал на ошибку Европы

Разругался с Россией - и это провал. Экс-депутат Европарламента указал на ошибку Европы

В Европе вторая провластная партия терпит крах. Сначала макронисты пролетели, теперь британские консерваторы.

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