Сергей Морозов: «Петербург – это развитие» – самый яркий и интересный зал на выставке

Экскурсовод – о том, что ему больше всего нравится в экспозиции «Мой Петербург» На протяжении нескольких месяцев в Северной столице в историческом парке «Россия – моя история» проходит выставка «Мой Петербург».
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