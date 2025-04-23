Сенатор Дакуорт призвала уволить Хегсета из-за скандала с утечкой данных

Главу Пентагона Пита Хегсета следует снять с должности из-за скандала с утечкой секретных данных. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила сенатор от Демократической партии США Тэмми Дакуорт.
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