Точно в цель: десантники уничтожили танк ВСУ (ВИДЕО)

Новороссийские десантники точным ударом уничтожили ВСУ. Получив данные от операторов БПЛА о выдвижении колонны противника, состоящей из двух танков и бронемашины в направлении наших позиций, десантники точным пуском ПТРК уничтожили один из танков.
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