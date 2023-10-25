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Русская весна

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Точно в цель: десантники уничтожили танк ВСУ (ВИДЕО)

Точно в цель: десантники уничтожили танк ВСУ (ВИДЕО)

Новороссийские десантники точным ударом уничтожили ВСУ. Получив данные от операторов БПЛА о выдвижении колонны противника, состоящей из двух танков и бронемашины в направлении наших позиций, десантники точным пуском ПТРК уничтожили один из танков.

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