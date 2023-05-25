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Лидия Иванова о нейтральных атлетах на ОИ: «Это станет сродни бегству артистического мира. Они начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей»

– Лидия Гавриловна, вы одна из ярых противниц поездки на Олимпиаду и участия в международных соревнованиях на основе критериев МОК (Международного олимпийского комитета).

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