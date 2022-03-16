Елизавета Янковская получила приз на американском фестивале SXSW

27-летнюю актрису из России отметили за роль Ники ТурбинойРоссийская актриса Елизавета Янковская получила приз — специальное упоминание жюри американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW) за роль в фильме «Ника», сообщает РИА «Новости».
27-летнюю актрису из России отметили за роль Ники ТурбинойРоссийская актриса Елизавета Янковская получила приз — специальное упоминание жюри американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW) за роль в фильме «Ника», сообщает РИА «Новости».
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