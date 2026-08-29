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Подрядчик отказался поливать барнаульскую растительность и попал в "черный список"

Подрядчик отказался поливать барнаульскую растительность и попал в "черный список"

Дальневосточная компания "ДВ-Авто" не исполнила контракт по поливу зеленых насаждений в Барнауле и попала в "черный список".

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