Расписание пятого этапа Гран-при NHK Trophy: там выступят Сакамото, Ватанабе, Уно, Чха Чжун Хван, Чок и Бейтс, Миура и Кихара

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С 18 по 20 ноября в японском Саппоро пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Гран-при по фигурному катанию-2022/23 5-й этап Гран-при Японии (NHK Trophy) Саппоро, Япония Расписание трансляций 18 ноября, пятница Пары, короткая программа 6.