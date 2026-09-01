"Краснодар" обыграл "Факел" в серии пенальти в третьем раунде Кубка России

«Краснодар» одержал победу над воронежским «Факелом» в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
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