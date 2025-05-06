Врач Бурнацкая предупредила россиян об опасностях речных круизов

Люди стали выбирать круизы от бедности и невозможности посетить даже Турцию и от недоразвитости нашей туриндустрии...

МК

Марина Кащенко

Сразу видно, Конкин , не ходили Вы Мостурфлотом, Водовозом и Иже с ними. Вы интересовались стоимостью круизов? Они дешевле чугунного моста, но уж точно респектабельнее Турции. Самый крутой отдых! До 92 года люди костры ночью жгли у касс в первые и единственные сутки продажи круизов: раскошелился и доступно было. Сегодня сервис вырос, а доходы… Костры кончились.