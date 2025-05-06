Речной круиз выбирают не только люди серебряного возраста, но и семьи с детьми. Ведь это не просто путешествие из точки А в точку Б, но и полноценный отдых с развлечениями.
Врач Бурнацкая предупредила россиян об опасностях речных круизов
Комментарии
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Daddy Bo
Что Вы наделали! Следующая статья Доктора будет озаглавлена: "Рулевой предрекал диарею!"
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9 час.
Александр Конкин
Люди стали выбирать круизы от бедности и невозможности посетить даже Турцию и от недоразвитости нашей туриндустрии...
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7 час.
МК
Марина Кащенко
Сразу видно, Конкин , не ходили Вы Мостурфлотом, Водовозом и Иже с ними. Вы интересовались стоимостью круизов? Они дешевле чугунного моста, но уж точно респектабельнее Турции. Самый крутой отдых! До 92 года люди костры ночью жгли у касс в первые и единственные сутки продажи круизов: раскошелился и доступно было. Сегодня сервис вырос, а доходы… Костры кончились.
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3 час.
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