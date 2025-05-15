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Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО.

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