Расчеты пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии