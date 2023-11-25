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Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Аталанты», «Милан» примет «Фиорентину», «Юве» сыграет с «Интером» в воскресенье

Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Аталанты», «Милан» примет «Фиорентину», «Юве» сыграет с «Интером» в воскресенье

Также в субботу «Милан» примет «Фиорентину». В воскресенье «Ювентус» встретится дома с «Интером». Завершится тур в понедельник матчем «Болонья» – «Торино».

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