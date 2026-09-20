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Трамп анонсировал «Силы ИИ» и предложил переименовать искусственный интеллект

Трамп анонсировал «Силы ИИ» и предложил переименовать искусственный интеллект

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание специальной структуры для сферы искусственного интеллекта — «Сил ИИ» (AI Force).

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