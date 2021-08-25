Путин заявил о первом в истории России шансе решить жилищный вопрос

Виталий Мутко предложил президенту разрешить «ДОМ.РФ» давать прямые кредиты регионамУ России впервые за свою вековую историю появилась возможность решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «ДОМ.
Виталий Мутко предложил президенту разрешить «ДОМ.РФ» давать прямые кредиты регионамУ России впервые за свою вековую историю появилась возможность решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «ДОМ.
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