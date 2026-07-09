Владимир Машков: наследники российских авторов не смогут запрещать использование национального достояния

Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков сообщил, что работа над вопросом запрета использования произведений, являющихся национальным достоянием, в России продолжается.
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