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Регионы России

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Владимир Машков: наследники российских авторов не смогут запрещать использование национального достояния

Владимир Машков: наследники российских авторов не смогут запрещать использование национального достояния

Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков сообщил, что работа над вопросом запрета использования произведений, являющихся национальным достоянием, в России продолжается.

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