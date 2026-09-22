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Автономная доставка в Китае: переход от тестов к управлению целыми автопарками

Автономная доставка в Китае: переход от тестов к управлению целыми автопарками

Партнерство четырех китайских компаний нацелено на развертывание 50 000 автономных транспортных средств доставки с системой замены батарей.

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