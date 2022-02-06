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В аэропорту Шереметьево задержали 16-летнего подростка при побеге после убийства

В аэропорту Шереметьево задержали 16-летнего подростка при побеге после убийства

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали подозреваемого в убийстве подростка. Молодой человек хотел в субботу, 5 февраля, сбежать на родину в Узбекистан.

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