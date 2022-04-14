ЛАВРОВА ХОТЯТ СМЕСТИТЬ? СЛОВЕСНЫЙ ПОТОК ПЕСКОВА – ДВОЙНАЯ ИГРА

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Многочисленные комментарии прессы и экспертов по поводу неоднозначных высказываний пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в контексте военной операции России на Украине концентрируются на справедливом недоумении: как "рупор" Кремля берёт на себя смелость высказываться по тем вопросам, которые выходят за рамки его компетенции, да ещё твердит о мире с Киевом? А может, дело в том, что наша "партия мира" посредством гиперактивности Пескова пытается свести дело к "похабному миру" с Украиной и выдвигает президентского пресс-секретаря как "более рукопожатного" на Западе, в министры иностранных дел России вместо "слишком патриотичного" Сергея Лаврова? Трудный выбор Высшие государственные чиновники вечно окружены роем слухов.