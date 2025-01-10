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Царьград

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Афганистан и Россия: планируется транзит 50 млн кубометров газа в Азию

Афганистан и Россия: планируется транзит 50 млн кубометров газа в Азию

Афганистан намерен подписать на KazanForum 2025 контракт с Россией на транзит 50 млн кубометров сжиженного природного газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию.

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