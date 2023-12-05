Скажи мне кто твой Марданов

При Дмитрии Махонине Пермский край превратился в пристанище неоднозначных личностей. The Moscow Post в очередной раз получило сведения о чиновнике, могущем разводить в местном правительстве "коррупционную вакханалию".
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