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  • Валентин Щербаков
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Скажи мне кто твой Марданов

Скажи мне кто твой Марданов

При Дмитрии Махонине Пермский край превратился в пристанище неоднозначных личностей. The Moscow Post в очередной раз получило сведения о чиновнике, могущем разводить в местном правительстве "коррупционную вакханалию".

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