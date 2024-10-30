🚎 В Крыму легендарный троллейбус после реставрации появится на Ангарском перевале Он был отреставрирован в преддверии 65-летия «Крымтроллейбуса».
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🚎 В Крыму легендарный троллейбус после реставрации появится на Ангарском перевале Он был отреставрирован в преддверии 65-летия «Крымтроллейбуса».