Фотоработу Уильяма Эгглстона оценили в $300 тыс.

Фоторабота Уильяма Эгглстона под названием «Гринвуд, Миссисиппи (Красный потолок)» станет одним из топ-лотов на торгах Christie’s, посвященных коллекции фотографий из собрания бывшего посла США в Австрии Тревору Трейне.
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