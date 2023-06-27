Спички - не игрушка

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Не сотвори себе кумира! Много вопросов. Мало ответов. Но, есть предположения

Не сотвори себе кумира! Много вопросов. Мало ответов. Но, есть предположения

Автор:  ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Редкий день, когда одно событие всецело занимает практически всё информационное пространство.

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