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Девайс для эпиляции и другие инновационные новинки осени

Осень – время обновления природы и интересных новинок в мире красоты. В этом сезоне beauty-бренды порадовали нас не только интересными решениями, но и продуктами, которые хочется иметь не только у себя в косметичке, но и рассмотреть, как подарки для близких и друзей.

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