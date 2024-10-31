Девайс для эпиляции и другие инновационные новинки осени

Осень – время обновления природы и интересных новинок в мире красоты. В этом сезоне beauty-бренды порадовали нас не только интересными решениями, но и продуктами, которые хочется иметь не только у себя в косметичке, но и рассмотреть, как подарки для близких и друзей.
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